На строящемся производстве гексена НКНХ завершен монтаж первой партии оборудования

На строящемся производстве гексена нижнекамского предприятия СИБУРа завершен монтаж первой партии технологического оборудования. На сегодняшний день смонтировано 25 единиц, три из которых относятся к крупногабаритным: две емкости хранения товарного гексена массой по 18,5 тонн каждая и емкость весом 54 тонны. Оборудование изготовлено в Нижегородской области.



Проект строительства установки гексена — продукта для производства базовых полимеров и других продуктов нефтехимии — реализуется на базе собственной технологии СИБУРа. Целевая мощность — 50 тыс. тонн в год. Запуск производства обеспечит новым продуктом собственные потребности компании с учетом как текущих, так и будущих проектов, а также потребности партнеров в России и других географиях.



Производственная технология разработана R&D-центрами СИБУРа — НИОСТ и «СИБУР ПолиЛаб». Управление проектированием и поставками оборудования осуществляет НИПИГАЗ.

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Проект на 90% будет укомплектован оборудованием российского производства. В ближайшее время ожидается доставка еще 6 единиц крупногабаритного оборудования, в том числе с использованием речной логистики. Для транспортировки тяжеловесного оборудования и передвижения автотрала подготовлены специальные маршруты. Строительство производства гексена ведется на территории выведенной из эксплуатации и демонтированной установки окиси этилена.



— На данный момент общий прогресс по проекту составляет — 31%. Мы в полном объеме завершили свайные работы, подготовили все фундаменты под монтаж тяжеловесного, негабаритного оборудования. Осуществляется монтаж основных металлоконструкций и укрупнительная сборка технологических трубопроводов, — отмечает Станислав Марьин, руководитель проекта строительства установки гексена.



Реклама ПАО «Нижнекамскнефтехим». Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Производство планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. В настоящее время формируется операционный блок установки. Его численность составит 108 человек.



Новое производство на «Нижнекамскнефтехиме» встроится в цепочку этиленопотребления — в качестве сырья планируется использовать этилен со строящегося комплекса ЭП-600. Использование гексена позволит значительно расширить диапазон потребительских свойств полиэтилена в сравнении с базовыми марками и выпускать продукт премиального качества.



Гексен применятся для производства базовых полимеров — полиэтилена низкой и высокой плотности. Также гексен используется в получении ряда пластификаторов для ПВХ (фталаты, адипинаты), при производстве компонентов синтетических смазочных материалов, в частности для авиадвигателей.