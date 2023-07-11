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На строящемся производстве гексена НКНХ завершен монтаж первой партии оборудования

10:44, 11.07.2023
На строящемся производстве гексена НКНХ завершен монтаж первой партии оборудования
Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

На строящемся производстве гексена нижнекамского предприятия СИБУРа завершен монтаж первой партии технологического оборудования. На сегодняшний день смонтировано 25 единиц, три из которых относятся к крупногабаритным: две емкости хранения товарного гексена массой по 18,5 тонн каждая и емкость весом 54 тонны. Оборудование изготовлено в Нижегородской области.

Проект строительства установки гексена — продукта для производства базовых полимеров и других продуктов нефтехимии — реализуется на базе собственной технологии СИБУРа. Целевая мощность — 50 тыс. тонн в год. Запуск производства обеспечит новым продуктом собственные потребности компании с учетом как текущих, так и будущих проектов, а также потребности партнеров в России и других географиях.

Производственная технология разработана R&D-центрами СИБУРа — НИОСТ и «СИБУР ПолиЛаб». Управление проектированием и поставками оборудования осуществляет НИПИГАЗ.

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Проект на 90% будет укомплектован оборудованием российского производства. В ближайшее время ожидается доставка еще 6 единиц крупногабаритного оборудования, в том числе с использованием речной логистики. Для транспортировки тяжеловесного оборудования и передвижения автотрала подготовлены специальные маршруты. Строительство производства гексена ведется на территории выведенной из эксплуатации и демонтированной установки окиси этилена.

— На данный момент общий прогресс по проекту составляет — 31%. Мы в полном объеме завершили свайные работы, подготовили все фундаменты под монтаж тяжеловесного, негабаритного оборудования. Осуществляется монтаж основных металлоконструкций и укрупнительная сборка технологических трубопроводов, — отмечает Станислав Марьин, руководитель проекта строительства установки гексена.

Реклама ПАО «Нижнекамскнефтехим». Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Производство планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. В настоящее время формируется операционный блок установки. Его численность составит 108 человек.

Новое производство на «Нижнекамскнефтехиме» встроится в цепочку этиленопотребления — в качестве сырья планируется использовать этилен со строящегося комплекса ЭП-600. Использование гексена позволит значительно расширить диапазон потребительских свойств полиэтилена в сравнении с базовыми марками и выпускать продукт премиального качества.

Гексен применятся для производства базовых полимеров — полиэтилена низкой и высокой плотности. Также гексен используется в получении ряда пластификаторов для ПВХ (фталаты, адипинаты), при производстве компонентов синтетических смазочных материалов, в частности для авиадвигателей.

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