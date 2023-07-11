В Казани торжественно открылась XIV летняя Сбербанкиада

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В столице Татарстана состоялось торжественное открытие ХIV летней Сбербанкиады. Для участия в соревнованиях и их организации в Казань приехали более 2,5 тысячи сотрудников, представляющих сборные территориальных банков, центрального аппарата банка и дочерних компаний Сбера.

Участники игр будут бороться в 10 дисциплинах: мини-футболе, волейболе, баскетболе, большом теннисе, настольном теннисе, плавании, беге, бадминтоне, кроссфите и шахматах. За три соревновательных дня будет разыграно 49 комплектов наград среди 18 команд.

Соревнования пройдут в том числе на объектах, на которых в 2013 году в Казани состязались участники Всемирной летней универсиады, а размещаться спортсмены будут в построенной к универсиаде деревне.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Мы четыре года не проводили наш спортивный праздник — Сбербанкиаду, и в этом году нам наконец-то удалось всем вместе собраться в этом замечательном городе, в этой замечательной республике, в нашей замечательной стране. Эта церемония открытия с прекрасными эмоциями, которые мы все здесь испытываем, была бы невозможна, если бы на этой сцене не жила любовь — любовь к нашей родине, к нашей компании, клиенту, любовь к нашей команде. Наша команда за эти четыре года с достоинством прошла через немыслимые испытания и показала всем и в нашей стране, и за рубежом пример небывалой стойкости. Стальной стойкости! Думаю, не в последнюю очередь характер «куется» во время соревнований. Я всем вам хочу пожелать удачного участия, огромного количества положительных эмоций в этом прекрасном месте. Желаю всем нам выйти победителями из этих соревнований и из соревнований, которые подбрасывает жизнь каждый день, испытывая нас на прочность, — сказал председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Уже 11 июля спортсмены разыграют первые медали. Торжественное закрытие состоится 13 июля в Международном выставочном центре «Казань Экспо».

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