В историческом центре Казани появится очередное элитное жилье

В историческом центре Казани на улице Большой Красной, 49 появится очередное элитное жилье: жилой комплекс возведут во дворе «Дома А.Н. Пасмуровой — И.И. Житницкого — Н.А. Геркена», буквально в 10 метрах от деревянного памятника.

Под застройку отведен участок земли в 2,7 тыс. кв. м.

На первом этаже дома, согласно проекту, будут помещения общественного назначения, со 2-го по 4-й этажи — жилые однокомнатные и трехкомнатные квартиры. В подземном паркинге 28 машино-мест. Наибольшая поэтажная площадь квартир не превышает 550 кв. м.

Фото: скрин realnoevremya.ru стройгенплана из акта ГИКЭ

Исполком Казани разрешил использовать участок под жилищную застройку еще в начале 2021 года Ю.В. Чаплыгину. Юрий Чаплыгин — президент Федерации бадминтона РТ и директор фирмы «Венеция», собственница которой Нина Чудинова также владеет фирмой «Казан утлары», зарегистрированной по тому же адресу, что и памятник дом Пасмуровой, за которым построят пятиэтажку — ул. Большая Красная, 49а.



Уточняется, что проект дома ранее уже получил одобрение межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях под председательством раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Там подчеркнули, что фасады предполагается выполнить с использованием гранита и песчаника, а сам объект соответствует по высоте и по другим параметрам. Эксперты обратили внимание, что нейтральный цвет фасадов позволит не привлекать внимания и не контрастировать с существующими объектами исторического наследия.



Подробности возведения нового ЖК — читайте в материале "Реального времени".

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Илина Хакимова