Почти каждый четвертый казанец считает своим любимым поэтом Пушкина

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Казанцы рассказали о своих любимых поэтах, исследование провел сервис по поиску работы SuperJob (данные есть в распоряжении «Реального времени»).



Лидер поэтического рейтинга платформы — Александр Пушкин: почти каждый четвертый казанец считает его любимым поэтом (24%).

Чаще всего респонденты вспоминали произведения «солнца русской поэзии», известные со школьных лет, — «У лукоморья дуб зеленый…» (3,6%), «Я помню чудное мгновенье…» (3,3%), «Евгений Онегин» (3,1%), «Я вас любил…» (2,7%) и «Зимнее утро» (2,6%).

На втором месте — Сергей Есенин: его процитировал каждый девятый (11%).

Самые популярные стихи Есенина — «Береза» (2,2%), «Не жалею, не зову, не плачу…», «Письмо к женщине» и «Заметался пожар голубой…» (по 0,8%).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На третьем месте рейтинга народных поэтов — Михаил Лермонтов (10%).

Самые цитируемые произведения Михаила Юрьевича — «Бородино» (2,5%) и «Парус» (1,1%).

В топ-5 вошли также Федор Тютчев (6%), Владимир Маяковский и Александр Блок (по 5%). У Тютчева чаще всего вспоминают стихотворение «Весенняя гроза» (2%), у Блока — «Ночь, улица, фонарь, аптека…» (1%), а у Маяковского — «Стихи о советском паспорте» (0,5%).

Еще по 4% набрали поэтессы «серебряного века» — Марина Цветаева и Анна Ахматова.

Самое известное произведение Ахматовой — «Я научилась просто, мудро жить…» (0,5%), Цветаевой — «Мне нравится, что вы больны не мной…» (0,2%).

Тексты Владимира Высоцкого наиболее близки 3% казанцев, у Эдуарда Асадова и Бориса Пастернака — по 2%, у Николая Некрасова и Омара Хайяма — по 0,9%. По 0,7% процитировали Иосифа Бродского и Евгения Евтушенко.

6 июля в Казани у памятника Александру Пушкину прошел праздник поэзии, посвященный 224-летию со дня рождения великого русского поэта и Международному дню русского языка. Его почетными гостями стали председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, которые возложили цветы к монументу основоположника современного русского литературного языка.

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Илина Хакимова