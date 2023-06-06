Цветы и стихи «солнцу русской поэзии»: к 224-летию со дня рождения Александра Пушкина

17:32, 06.06.2023 73 2
1/73
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

В Казани у памятника Александру Пушкину прошел праздник поэзии, посвященный 224-летию со дня рождения этого великого русского поэта и Международному дню русского языка. Его почетными гостями стали председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, которые возложили цветы к монументу основоположника современного русского литературного языка. У памятника Пушкину на протяжении двух часов звучали его стихи. Прозвучало несколько романсов на слова А. Пушкина, написанных Даргомыжским и Рахманиновым в исполнении артистов.


комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18:01
    наверное, это единственый поэт, чей день рождения отмечают уже два с лишним столетия
    Ответить
  • Анонимно 21:38
    Кто и почему назначил Пушкина главным русским поэтом? Он один многих русских поэтов - романтиков, подражателей Байрона. Ведь были поэты не хуже, типа Тютчева или Фета…
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи