Цветы и стихи «солнцу русской поэзии»: к 224-летию со дня рождения Александра Пушкина

В Казани у памятника Александру Пушкину прошел праздник поэзии, посвященный 224-летию со дня рождения этого великого русского поэта и Международному дню русского языка. Его почетными гостями стали председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, которые возложили цветы к монументу основоположника современного русского литературного языка. У памятника Пушкину на протяжении двух часов звучали его стихи. Прозвучало несколько романсов на слова А. Пушкина, написанных Даргомыжским и Рахманиновым в исполнении артистов.
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