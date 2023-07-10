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В Казани за полгода трудоустроили 290 подростков

12:01, 10.07.2023
В Казани за полгода трудоустроили 290 подростков
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани за полгода работу нашли для почти 300 подростков. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил директор Центра занятости населения города Тимур Муллин.

— В свободное от учебы время за шесть месяцев трудоустроено 290 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, — заявил он.

Подростков активнее всего устраивают на работу в заведения общепита и гостиницы, уточнил Тимур Муллин.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в Казани летом 2023 года выросло количество предложений от работодателей в сферах промышленности, туризма, транспорта и торговли. С прошлого года в столице Татарстана сохраняется отрицательная динамика по вакансиям с строительной сфере.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан Центр занятости населения КазаниМуллин Тимур Фагимович

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