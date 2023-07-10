Второй казанский хоспис откроют в начале 2024 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Второй казанский хоспис откроют досрочно, первых пациентов смогут принять уже в начале 2024 года, сообщили в мэрии города.



Строительство планируют завершить к концу лета. Сейчас благоустраивают помещения зимнего сада, где будут отдыхать подопечные.

После завершения строительства во втором стационаре откроют взрослое отделение минимум на 60 мест, которое при необходимости можно будет развернуть до 200 мест. В уже действующем хосписе планируют расширить и полноценно открыть детское отделение.

Фото: строительство второго казанского хосписа, март 2021 года, realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Второй хоспис в Казани строят в основном на благотворительные пожертвования. Чтобы пожертвовать, можно перечислить любую сумму на карту или счет хосписа, реквизиты опубликованы на сайте фонда.

На прошлой неделе для строительства второго хосписа передали сертификат на 1,6 млн рублей. Средства собрали во время второго международного благотворительного турнира по гольфу «Ак чәчәкләр».

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Маргарита Головатенко