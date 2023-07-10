В Казани с начала года зарегистрировали более 11 тысяч случаев парковки машин на зеленой зоне

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани с начала 2023 года зарегистрировали свыше 11 тысяч случаев парковки машин на газонах и детских площадках, что нарушает правила благоустройства. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил начальник Управления административно-технической инспекции города Наиль Минвалеев.



— Это меньше, чем в прошлом году за этот же период, — обратил внимание он.

Он напомнил, что с апреля в Казани возобновили работу по автоматической фиксации парковок на газонах и детских площадках. Особое внимание он уделил территории лесопарка Лебяжье, призвав автовладельцев оставлять машины в специально отведенных местах.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— В прошлом году свыше 1 200 нарушителей были наказаны за парковку на зеленой зоне. В текущем году пока 721 нарушитель, — сказал Наиль Минвалеев, предупредив, что контроль там усилят.

Напомним, в Казани за январь — июнь 2023 года составили 2,1 тысячи административных материалов за нарушение правил благоустройства. Это сопоставимо с уровнем прошлого года.



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Татьяна Демина