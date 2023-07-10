За полгода в Казани составили свыше 2 тысяч административных материалов за нарушение правил благоустройства
В Казани за январь — июнь 2023 года составили 2,1 тысячи административных материалов за нарушение правил благоустройства. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал начальник Управления административно-технической инспекции города Наиль Минвалеев.
— В целом за первое полугодие в ходе мониторинга территории города специалистами Управления составлено свыше 2 тысяч административных материалов, что сопоставимо с уровнем прошлого года. Обращаю внимание, в прошлом году это были протоколы, в текущем году 82% — это предостережения, меры профилактического характера, — сказал он.
За первое полугодие в отношении нарушителей составлено свыше 100 исков.
В апреле этого года Наиль Минвалеев рассказывал, что в рамках профилактики правонарушений с августа 2022 года в Казани объявлено свыше 1,2 тысячи предостережений. Две трети нарушений на тот момент были устранены.
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