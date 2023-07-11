Финансист спрогнозировал наибольший рост цен на технику и на товары с импортными элементами

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Скачок курса доллара в России может привести к росту цен на импортные товары. Отечественные также подорожают, однако не так сильно, сообщил независимый финансовый советник Leader Group Кирилл Кузьмин.

— На импортные товары — технику и продукцию с импортными элементами — цена вырастет. Потому что будет идти валютная переоценка в связи с падением рубля к доллару, — цитирует его Daily Moscow.

Он подчеркнул, что для оценки перспектив стоит вспомнить 2014 и 2018 годы, когда случилось резкое снижение рубля. Тогда за ним последовал рост цен.

Курсы доллара и евро за одни сутки выросли более чем на 2 рубля. Произошло это впервые с марта 2022 года. Обе валюты достигли своих критических отметок утром 5 июля. Евро подскочил сразу до 102 рублей, а доллар взлетел до 93 рублей. Опрошенные «Реальным временем» экономисты связывают рост валюты с оттоком капитала из России и прогнозируют рост цен на импортные товары, однако резкого скачка ждать не стоит. Детали — в нашем материале.

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Елизавета Пуншева