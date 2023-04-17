За нарушения правил благоустройства в Казани вынесли более 1,2 тысячи предостережений
В Казани нарушителям правил благоустройства с августа 2022 года вынесли более 1,2 тысячи предостережений. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал начальник Управления административно-технической инспекции города Наиль Минвалеев.
— В рамках профилактики правонарушений с августа прошлого года нами объявлено свыше 1,2 тысячи предостережений. Две трети нарушений устранены. По не устраненным мы используем институт досудебного урегулирования. Если это не помогает, готовим иски в суд, — сообщил он.
Больше всего в Казани распространены нарушения по вывескам, фасадам и ограждениям. Следом идут неубранные территории, надписи и объявления.
— В результате нами направлено 164 претензии. Подано 92 иска. 62 нарушения устранено в судебном и досудебном порядке. В производстве остаются 52 дела. Таким образом, все нарушения по благоустройству будут устранены. Но лучше их совсем не допускать, — заявил Наиль Минвалеев.
Напомним, в Казани вдвое возросло количество незаконно установленных шлагбаумов и бетонных блоков во дворах. За 2022 год зафиксировано 52 нарушения.
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