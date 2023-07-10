В Казани планируют утвердить новый пятилетний порядок перевозки пассажиров

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Власти Казани собираются утвердить обновленный порядок перевозки пассажиров. Договоры с пассажирскими компаниями заключат на 5 ближайших лет. Об этом говорится в проекте постановления исполкома города.

Договоры будут обновлены как для автомобильного транспорта, так и наземного электрического. Действовать новый контракт с перевозчиками будет до 2028 года.

— Установить, что предельный объем средств на выполнение работ по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа городским автомобильным и наземным электрическим транспортом по маршрутам Казани по регулируемым тарифам — 2 037,65 рубля, — говорится в документе.

Также проекте постановления устанавливаются и будущие затраты на перевозку пассажиров. Так, с 2024 по 2027 год городские власти собираются на организацию по перевозке людей выделить по 407 тысяч рублей, в 2028 году эта сумма составит 254 тысячи рублей.

Фот: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Как объяснили «Реальному времени» в мэрии Казани, проект постановления не считается основанием для повышения стоимости, так как их устанавливает республиканский Госкомитет по тарифами.

— Этот документ регламентирует порядок заключения договоров на городские пассажирские перевозки на последующие 5 лет. Отметим, что это является стандартной процедурой, — сообщили в мэрии города.

Недавно «Реальное время» рассказывало, что в Татарстане продолжает расти пассажиропоток общественного транспорта. С января по май 2023 года эта цифра достигла 564,8 млн пассажиро-километров. Это на 7% больше, чем за первые 5 месяцев 2022 года.

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Артур Казанцев