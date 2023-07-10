Инспекторы ГИБДД будут фиксировать нарушения техническими средствами при скрытом патрулировании

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

МВД России закрепило норму, согласно которой сотрудники ГИБДД будут с помощью технических средств фиксировать нарушения, выявленные в ходе скрытого патрулирования, когда полицейский автомобиль перемещается без специальной цветографической схемы, сообщает ТАСС.



Согласно утвержденному порядку, что было прописано и ранее, во время скрытого патрулирования будут выявлять опасное вождение, выезды на встречную полосу, превышение скорости, нарушение правил проезда перекрестков и пешеходных переходов. При скрытом патрулировании отсутствует ранее указанное выявление фактов использования водителями телефона за рулем.

Сотрудники скрытого патруля должны будут передавать информацию другим нарядам на автомобилях с цветографическими схемами, которые будут останавливать водителей в случае нарушений.

Порядок осуществления надзора за соблюдением требований законодательства России о безопасности дорожного движения вступает в силу 11 июля.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В МВД проработали правила скрытого надзора за водителями в июне 2021 года. В режиме скрытого надзора инспекторы могут зафиксировать нарушения, которые могут повлечь за собой ДТП.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко