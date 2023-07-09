В Казани перезапустили городскую лабораторию «Горожанин-ученый»

На этой неделе команда Стратегии развития Казанки запустила образовательную программу «Горожанин-ученый» — серию экопросветительских занятий разного формата. Мероприятие стартовало 6 июля и продлится до 6 августа.



На мероприятии горожанам расскажут, как устроена экосистема вокруг реки и как быть бережными к городу и окружающей среде. Проект уже запускали в 2022 году и решили повторить в 2023-м.

По образовательной программе организуют практические занятия у реки и серию встреч, на которых можно будет узнать, как река может стать площадкой для экопросвещения в городе. Участники лаборатории познакомятся с обитателями реки и ее прибрежных территорий, откроют для себя разнообразие растений, узнают больше об истории развития реки и родного края в целом.

Открытие городской лаборатории состоялось 6 июля. Участники узнали, как река может стать площадкой для экопросвещения в городе, и как своим примером жители могут помочь природе реки и экосистеме города в целом.

Мероприятие открыла вступительной речью команда Стратегии развития Казанки:

ГБУ «Институт пространственного планирования РТ» Дарья Толовенкова;

директор МБУ «Дирекция парков и скверов Казани» Айгуль Латыпова;

заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Ольга Манидичева;

заместитель директора по научной деятельности Института экологии и природопользования КФУ Мария Кожевникова;

куратор набережных Казанки Дирекции парков и скверов Асия Гиззатуллина.

Они рассказали, какая работа ведется командой Стратегией развития реки Казанки. В этом году прошло благоустройство территории вне ООПТ на Большом Голубом озере. Сейчас ведется благоустройство Рыбацкого острова и велопешеходной дорожки вдоль Кремлевской дамбы. Команда поделилась, каким образом интегрирует инициативы людей в проект.

В субботу, 8 июля участники отправились на первую лекцию в лабораторию КФУ по оптимизации водных систем.



Участники узнали, как устроена лаборатория и исследуется вода в городе, как восстанавливали озера Нижний Кабан, Лебяжье, Марьино. Участники разобрали примеры работы с водными объектами, провели экспресс-анализы качества воды и посмотрели на мельчайших обитателей наших водоемов в микроскоп. Занятие провела кандидат экологических наук, специалист по восстановлению водных объектов Эльвира Набеева.

Далее по плану лаборатория представит другие мероприятия:

13 июля в 18.00 состоится мастер-класс «Об уличных и краснокнижных растениях, а также о почвах в городе».



Участники встретятся с активистами сообщества «Защита Казанской Швейцарии» и посетят питомник краснокнижных растений. На встрече прозвучат практические советы о том, как высаживать растения в городе, какие почвы для этого нужны. Некоторые виды посадят на территории питомника самостоятельно.

Спикеры:

заместитель председателя Татарского Республиканского совета Всероссийского общества охраны природы, специалисты кафедры почвоведения КФУ Сергей Мухачев;

биолог, экоактивист Антон Бортяков.

15 июля в 11.00 обсудят роль экотроп в городе и близ города: состоится прогулка-экскурсия со скандинавской ходьбой на территории Большого Голубого озера. Участники прогуляются по живописной территории Большого Голубого озера и увидят благоустроенную в этом году территорию вне ООПТ, узнаю что такое экотуризм и чем ценны экомаршруты Голубых озер.



Спикеры:

доцент кафедры КФУ Эльвира Набиева;

активист, автор Волжской тропы Тимур Циунчук.

18 июля в 18.00 пройдет мастер-класс «Как брать пробы воды из родника» в Русско-Немецкой Швейцарии

Участники будут наблюдать, как правильно брать пробы воды из родника и смогут подключиться к процессу. Они узнают, чем уникальная родниковая вода в Казани и куда отправляют эти пробы для дальнейших исследований, а главное — как каждый житель может решать проблемы качества воды в реке на своем уровне.

Спикеры:

Антон Бортяков, биолог-гидролог, представитель Минэкологии Татарстана.

22 июля в 09.00 пройдет научная экспедиция на катамаранах в формате сплава с Русским Географическим обществом Татарстана.

Спикеры:

заместитель председателя РГО в Татарстане Андрей Агарков;

инструкторы «Корвет», компания-организатор сплавов.

Занятие состоит из двух частей. В первой части — мастер-класс по основам экотуризма совместно с Русским географическим обществом в Татарстане. Участники узнают, как стать первоклассным туристом на природе и при этом не навредить ей. Вторая часть — знакомство с исследовательской работой Казанки Русского Географического Общества и заплыв по реке с картированием участков с нарушениями на реке. Возможны 2-3 высадки для изучения краснокнижных растений.

РГО исследует реку Казанку и выявляет все нарушения, связанные с природно-защитной полосой и водоохранной зоной: включая несанкционированные стоки и свалки. Задача министерства — устранять ряд этих негативных источников. Также собирается информация по эрозии почв и планируется составляться план по засорению берегов. РГО также брали пробы в половодье в течение месяца. Результаты передавали в лаборатории Геоцентра и ЦИСИар для исследований.

26 июля, 18.00: «Природа, спорт и здоровье»: лекция и измерение параметров здоровья от «Основа Основ» и Института Фундаментальной медицины КФУ



Спикеры:

заместитель главного врача по развитию, качеству и цифровой медицине в Медико-санитарной части КФУ Иван Киясов;

руководитель центра экопрактик «Основа Основ» Дмитрий Никитин.

Участники узнают о влиянии окружающей среды на параметры здоровья в Русско-Немецкой Швейцарии сделают замеры состояния человека специальными приборами.

26 июля в 18.00 состоится лекция «О влиянии рек на здоровый каркас городов».

Спикером выступит эксперт Института пространственного развития РТ, член экспертного совета Минстроя России по развитию водно-зеленых городских каркасов Дарья Толовенкова.

Тезисы:

«Сокровища внутри городов»: как влияют реки на города с точки зрения градостроительного, социо-культурного и эколого-экономические фактора;

Как сохранить живую природу в городской среде и почему это важно;

О принципах умного и органичного проектирования: опыт экологических проектов благоустройства с учетом интересов людей и устойчивости экосистем на примере РТ и Стратегии развития Казанки.

30 июля в 11.00 пройдет мастер-класс по сборке датчиков для исследования качества воздуха от сообщества «Дыши Казань».

Участники узнают, как измерить уровень загрязнения воздуха в городе и где увидеть результаты мониторинга качества воздуха, поучаствуют в мастер-классе, на котором самостоятельно соберут датчик измерения качества воздуха под руководством мастеров.

Спикер: экоактивистка «Дыши Казань» Гузелия Гиматдинова;

Мастера: программист из МТС, радиолюбитель Денис Владимиров, волонтер «Дыши Казань» Булат Бариев.

1 августа, 16.00: экскурсия в комплекс водоподготовки «Казаньоргсинтез» для ЖК «Салават Купере»

Участники узнают о принципах работы новой двухступенчатой технология очистки воды без использования хлора (мероприятие 18+).

3 августа, 18.00: Дискуссия «Принципы экологизации бизнеса» и воркшоп «Тактический урбанизм по принципам ESG» совместно с «Данафлекс», «Мега Казань» и TASIGO Kazan Palace

Спикеры:

руководитель комитета ESG ГК «Данафлекс» Елена Бочарова;

руководитель по операционной поддержке филиала «Мега Казань» Миляуша Клементьева;

специалист по устойчивому развитию Kazan Palace by Tasigo Рената Ахметзянова.

Участники обсудят принципы устойчивого развития компаний «Данафлекс», «Мега Казань» и TASIGO Kazan Palace. Совместно с экспертами Стратегии развития Казанки и представителями компаний можно будет принять участие в разработке и реализации полезных объектов для города и познакомится с принципами-ESG как неотъемлемым трендом современных корпораций и фирм. Мероприятие будет полезно в том числе и предпринимателям, чтобы понять, как можно внедрить экологичные привычки в свой бизнес.

Также участникам предоставится опыт создания концепции своих проектов с экспертной поддержкой: будет предложено придумать быстрые решения для парков реки Казанки, которые можно реализовать в ближайшее время: навигацию, пляжную инфраструктуру, объекты в экопавильон и многое другое. Лучшую предложение реализуют.

6 августа в 19.00: эковечеринка для выпускников школы.

В программе: показ моды из Казанских секонд-хендов и апсайкл-дизайнера Элины Касимовой с брендом Tartmada в концепции «Водная стихия», бесшумная экодискотека от «Бим-радио», мастер-классы по изготовлению кормушек от гончарной мастерской «Кулибин» и сортировке мусора от «ЭкоЛогично Казань» и многое другое. Также вторая часть вечеринки пройдет на речном трамвайчике, с прогулкой по Казанке. На нее попадут только самые активные участники городской лаборатории, которые посетили большее количество мероприятий городской лаборатории (каждое посещение занятия фиксируется организаторами в «Дневнике городского ученого»)

Чтобы принять участие в мероприятиях городской лаборатории требуется регистрация. Также время и дата мероприятий могут измениться из-за природных или прочих условий.



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Маргарита Головатенко