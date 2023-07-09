В Госдуме призвали разработать проект комплексной очистки рек в городах

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Минприроды призвали разработать проект по комплексной очистке рек в российских городах, с предложением выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), сообщает ТАСС.



Даванков считает очистку рек проектом федеральной важности и предлагает начать с Москвы: разработать проект по комплексной очистке Москвы-реки, а еще других российских рек, протекающих в крупных городах.

— Нефтепродукты, металлы — сейчас в Москве-реке можно найти почти всю таблицу Менделеева. Кто-то скажет, что это нормально для любой реки, которая течет в большом городе. И пару десятилетий назад это было бы правдой. Но теперь многие европейские мегаполисы решили проблему, — считает депутат.

В качестве примера он привел реку Сену в Париже: в ней нельзя было купаться 100 лет, но теперь ее очистили:

— У нас любят хвастаться, что метро Москвы растет быстрее, чем в столице Англии. Пора показать, что мы умеем не только копать вглубь, но и решать проблемы на поверхности. Например, на поверхности воды. Для этого не требуются какие-то новые инструменты, все уже придумано и опробовано, — сказал он и предложил поставить цель — чтобы к 2030 году тут можно было купаться и ловить рыбу.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Как выяснило «Реальное время», власти Елабужского района Татарстана потратят почти 20 млн рублей на расчистку русла и благоустройство береговой линии реки Камы. Исполнитель также будет нести ответственность за охрану территории.

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Маргарита Головатенко