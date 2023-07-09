Путин назвал приоритетом России внедрение инновационных разработок

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Форума будущих технологий, проходящего под девизом «Опережая время», который в этом году посвящен квантовым технологиям, об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что внедрение передовых разработок станет залогом укрепления технологического суверенитета России, национального прогресса и роста благосостояния россиян.

Владимир Путин выразил мнение, что форум станет традиционным и будет «призван служить открытой площадкой для диалога представителей органов власти, бизнеса, учёных, для выработки совместных шагов по тем исследовательским и технологическим направлениям, которые уже в ближайшей перспективе будут определять глобальное развитие, завтрашний день человечества».

— Наша задача, важнейший приоритет России ‒ использовать колоссальный потенциал таких инновационных решений для роста экономики и повышения качества жизни людей, — добавил президент.

По его словам, в условиях «беспрецедентных внешних вызовов, а главное — масштабного, качественного обновления промышленности, сельского хозяйства, всех отраслей российской экономики, государственного управления и социальной сферы, принципиально важно, чтобы передовые разработки наших инженеров, исследователей максимально быстро внедрялись в жизнь».

Именно в этом, по мнению президента России, «залог укрепления нашего технологического суверенитета, а значит, и национального прогресса, роста благосостояния наших граждан».

Путин выразил уверенность, что Форум будущих технологий придаст дополнительный мощный импульс этой работе.

Также российский лидер подчеркнул, что на форуме примут участие и зарубежные коллеги.



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Илина Хакимова