В России ужесточат санкции за нарушения регулирования оборота метанола

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В МВД России сообщили, что за нарушения отраслевой регламентации производства и оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей будет предусматриваться административная ответственность.

— В настоящее время Минпромторгом России разрабатываются проекты федеральных законов, направленные на отраслевую регламентацию производства и оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей, а также на установление административной ответственности за противоправные деяния в рассматриваемой сфере, — цитирует ТАСС собеседника агентства.



Уточняется, что ранее уже было известно, что Минпромторг РФ подготовил законопроект о введении в России госрегулирования производства и оборота метилового спирта. В ведомстве рассказали, что законопроектом предусматривается введение новых обязательных требований к обороту метанола. Это позволит ограничить перечень участников рынка производства и оборота метилового спирта, исключив его неподконтрольный оборот.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров обращал внимание, что министерство рассчитывает на оперативное принятие этого закона.

По его словам, это решение поможет контролировать не только процесс производства, но и поставки всем потребителям.

В МВД в свою очередь напомнили, что в конце апреля вступил в силу закон, который внес изменения в УК РФ и закрепил новой статьей ответственность за незаконные производство, приобретение, хранение, перевозку или пересылку в целях сбыта, а равно сбыт метанола либо метанолсодержащих жидкостей под видом алкогольной продукции.

— Если указанное деяние повлечет по неосторожности смерть двух или более лиц, то за такое преступление предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, — добавили в ведомстве.

Росалкогольрегулирование поддержало предложение об отмене моратория на внеплановые проверки в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.



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Илина Хакимова