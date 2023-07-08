В США конгрессмены выступили против передачи Украине кассетных боеприпасов

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин

Девятнадцать американских конгрессменов выступили против передачи Украине кассетных боеприпасов. Об этом сообщает «РИА Новости».

— США с гордостью привержены лидерству в области защиты прав человека. Эта приверженность должна включать отказ от передачи кассетных боеприпасов, которые по самой задумке несут серьезные риски для гражданского населения, — говорится в заявлении конгрессменов.

По их словам, поддержка Украины не должна подрывать усилия США по продвижению прав человека в мире.

— Объявленные Белым домом действия противоречат ограничениям конгресса на передачу этих видов вооружений и серьезно подрывает наше моральное лидерство. Это подчеркивает необходимость дальнейшей работы по оказанию давления на США для присоединения к международному сообществу и запрету использования кассетных бомб, — считают они.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что министерство возложило на США ответственность за гибель мирных людей после передачи Украине кассетных боеприпасов. По словам Захаровой, решение американской администрации о поставках киевскому режиму этих боеприпасов является еще одним вопиющим проявлением агрессивного антироссийского курса США.



Напомним, вчера США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины на $800 млн. В него впервые включили 155-миллиметровые кассетные снаряды типа DPICM.



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Максим Кокунин