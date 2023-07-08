МИД России возложил на США ответственность за гибель мирных людей после передачи ВСУ кассетных боеприпасов

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что министерство возложило на США ответственность за гибель мирных людей после передачи Украине кассетных боеприпасов. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Захаровой, решение американской администрации о поставках киевскому режиму этих боеприпасов является еще одним вопиющим проявлением агрессивного антироссийского курса США.

— В Вашингтоне прекрасно осознают, что «обещания» укронацистов применять это оружие неизбирательного действия «аккуратно» и «ответственно» ничего не стоят. Под ударом, как это происходило всякий раз, когда Украине передавались все более смертоносные американо-натовские системы вооружений, окажутся мирные люди, — сказала она.

Она также напомнила, что опыт использования подобных боеприпасов на Ближнем Востоке и в других конфликтах показал, как долго они могут оставаться неразорвавшимися и детонировать уже после завершения боевых действий.

Напомним, вчера США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины на $800 млн. В него впервые включили 155-миллиметровые кассетные снаряды типа DPICM.

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Максим Кокунин