В День семьи на территории Авиастроительного района Казани прошла просветительская акция

В День семьи, любви и верности на территории Авиастроительного района Казани прошла просветительская акция, направленная на популяризацию наследия небесных покровителей семьи — князей Петра и Февронии Муромских. Об этом сообщает информационно-просветительский сайт Татарстанской митрополии.

Мероприятие провели руководитель Миссионерского отдела Казанской епархии, настоятель храма блаженной Ксении Петербургской иерей Александр Ермолин, а также прихожане Ксениевского прихода и добровольцы Казанского государственного медицинского университета.

Участники акции дарили горожанам ромашки, которые являются символом праздника. Прохожие также получали буклеты с жизнеописанием святых.

— Просветительскую акцию в день памяти благоверных князей Петра и Февронии Муромских Миссионерский отдел проводит уже второй год. Для нас это возможность рассказать людям о Православии, о святых подвижниках, о семейных ценностях. В самом начале общения горожане удивляются проявленному к ним вниманию, но потом с радостью принимают цветы и просветительские буклеты от православных добровольцев. Сердечно благодарю всех наших помощников за помощь в подготовке и проведении мероприятия, — прокомментировал иерей Александр Ермолин.

Сегодня утром раис Татарстана Рустам Минниханов также поздравил жителей республики с Днем семьи, любви и верности. Он опубликовал видеоролик, посвященный этому празднику в своем официальном telegram-канале.

— Храните тепло, душевность и понимание в ваших отношениях! Гаиләләрегез нык һәм бәхетле булсын! (Пусть ваши семьи будут крепкими), — говорится в его обращении.



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Максим Кокунин