В Татарстане введено 2,3 млн квадратных метров жилья, что составляет 75% от плана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане введено 2,3 млн квадратных метров жилья, что составляет 75% от годового плана. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства.

По его словам, на сегодняшний день застройщиками коммерческого жилья введено 67% от запланированного объема. Айзатуллин уточнил, что в цифрах — это 119 многоквартирных домов общей площадью 954 тысяч «квадратов». При этом построенные в рамках социальной ипотеки 26 домов на 104 тысячи кв. метров составляют 65% от общего объема. Также на 84% выполнен годовой план в части индивидуального жилищного строительства — 1,2 млн кв. метров.

Кроме того, министр рассказал про обеспечение жильем отдельных категорий граждан. Так, по словам Айзатуллина, 930 квартир в этом году будут предназначены для детей-сирот. На 47 из них уже заключены договоры найма в рамках заключенного контракта между Минземимуществом и Госжилфондом.

Также глава Минстроя отметил, что в текущем году свои жилищные условия улучшит 81 молодая семья. В настоящее время ими проводится подбор квартир на рынке жилья, рассказал он.

Кроме того, из 34-х сертификатов, оформленных «Многодетным семьям, имеющим 5 и более детей», уже реализован один. Вместе с этим из 6-ти сертификатов, предназначенных для граждан из числа вынужденных переселенцев, оформлено четыре.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, правительство России выделит Татарстану 76 млн рублей на строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры в новых жилых районах в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства.



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Максим Кокунин