Татарстан получит из федерального бюджета 76 млн рублей на инфраструктуру в новых жилых районах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Правительство России выделит Татарстану 76 млн рублей на строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры в новых жилых районах в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Средства направят девяти регионам. Помимо Татарстана, деньги получат республики Бурятия, Марий Эл, а также Краснодарский край, Новгородская, Свердловская, Смоленская, Тверская и Челябинская области. Суммарно всем выделили 1,3 млрд рублей.

Всего на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства в федеральном бюджете в 2023 году выделили 22,8 млрд рублей, в 2024 году — 34,6 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Месяц назад «Реальное время» сообщало, что в Казани может появиться новый микрорайон «Меридиан». Проект планировки территории находится на этапе согласования. Частично в ее границы попадают Салмачи, расположенные в Приволжском районе Казани.

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Айрат Назипов