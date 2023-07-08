Олег Коробченко проверил строительную площадку православной гимназии в Набережных Челнах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вице-премьер Татарстана, министр промышленности и торговли Олег Коробченко и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев посетили строительную площадку городской православной гимназии. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Учреждение строят на территории прихода Великомученика Георгия Победоносца по улице Раскольникова. Прием учеников планируется открыть уже в текущем году, а сдать объект в следющем. При этом все работы производятся на пожертвования прихожан городских храмов.

На цокольном этаже гимназии будет находиться пищеблок и обеденная зона. На первом этаже устроят блок для младших классов, на втором — для старших, на мансарде — административный блок и библиотеку. Возле школы также построят два здания — актовый и спортзал.

О том, что в Набережных Челнах построят православную гимназию стало известно еще в 2021 году. Тогда строители заложили фундамент и начали возводить первый этаж.



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Максим Кокунин