В Челнах строят православную гимназию

В Набережных Челнах продолжается строительство православной гимназии. За год строители заложили фундамент, отстроили цокольный этаж.

Сейчас рабочие возводят стены первого этажа. Там будет располагаться вход в гимназию, гардероб, медицинский кабинет и ряд учебных классов, сообщает портал «Православное Закамье».



Неравнодушные граждане могут помочь в строительстве учебного заведения. Оставить пожертвование можно на странице сайта «Православное Закамье» или передать его на расчетный счет гимназии через кассы Свято-Вознесенского собора и храма великомученика Георгия Победоносца.



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