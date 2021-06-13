В Челнах строят православную гимназию
В Набережных Челнах продолжается строительство православной гимназии. За год строители заложили фундамент, отстроили цокольный этаж.
Сейчас рабочие возводят стены первого этажа. Там будет располагаться вход в гимназию, гардероб, медицинский кабинет и ряд учебных классов, сообщает портал «Православное Закамье».
Неравнодушные граждане могут помочь в строительстве учебного заведения. Оставить пожертвование можно на странице сайта «Православное Закамье» или передать его на расчетный счет гимназии через кассы Свято-Вознесенского собора и храма великомученика Георгия Победоносца.
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