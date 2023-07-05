Новости общества

00:17 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Североатлантическом альянсе подтвердили решение создания совета Украина — НАТО

22:57, 05.07.2023

Североатлантический альянс подтвердил решение создать Совет Украина — НАТО (СУН), сообщает ТАСС.

Первое заседание должно состояться в Вильнюсе 12 июля на уровне глав государств и правительств с участием Швеции. Запланировано вступительное слово генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Накануне стало известно, что Йенс Столтенберг останется на посту генерального секретаря НАТО еще на год. Его полномочия действуют до 1 октября 2024 года.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также