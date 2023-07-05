В Североатлантическом альянсе подтвердили решение создания совета Украина — НАТО
Североатлантический альянс подтвердил решение создать Совет Украина — НАТО (СУН), сообщает ТАСС.
Первое заседание должно состояться в Вильнюсе 12 июля на уровне глав государств и правительств с участием Швеции. Запланировано вступительное слово генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Накануне стало известно, что Йенс Столтенберг останется на посту генерального секретаря НАТО еще на год. Его полномочия действуют до 1 октября 2024 года.
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