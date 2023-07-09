В селе Тукаевского района Татарстана построят школу на 100 мест

Как выяснило «Реальное время», в селе Шильнебаш Тукаевского района Татарстана построят школу на 100 мест. Стоимость контракта оценивается в 151,5 млн рублей, а источником финансирования выступает республиканский бюджет.

Согласно проекту, выполнить работы необходимо до 1 декабря текущего года. Подрядчику предстоит выполнить комплекс отделочных работ, подвести системы вентиляции, электроснабжения, кондиционирования и сигнализации. Также исполнитель установит лифт и подключит здание к внешним инженерным сетям.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее сообщалось, что власти Татарстана направят на строительство двух школ в Казани более 1 млрд рублей. Общая вместимость двух учебных учреждений составит 1 444 школьника. При этом полностью завершить работы по госконтрактам планируется до 1 декабря текущего года.

Одним из объектов стала школа на 220 мест в 59-м квартале города. Работы в этом учреждении будут проходить в рамках второго этапа, который включает в себя проведение всех необходимых инженерных коммуникаций: водопровод, канализация, теплоснабжение, вентиляция, электроосвещение и другое. На выполнение работ планируется потратить 208,5 млн рублей.

Что касается второго объекта, то его масштабы будут значительнее — это школа на 1 224 места по улице Сибгата Хакима. Стоимость работ в этом учреждении оценивается в 867,6 млн рублей. Подрядчику предстоит выполнить внутреннюю отделку, а также установить лифт, системы отопления и вентиляции.

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Максим Кокунин