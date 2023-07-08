В четырех крупных городах Татарстана проведут капремонт многоквартирных домов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», до 1 декабря текущего года в четырех крупных городах Татарстана проведут капитальный ремонт многоквартирных домов. Речь идет о Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Стоимость контракта оценивается в 183,7 млн рублей, а источником финансирования выступает республиканский бюджет.

Согласно проекту, во всех этих домах проведут ремонт и замену отопительных приборов (радиаторов) и полотенцесушителей. Как было сказано выше, работы затронут четыре крупных города, а также они распространятся на их пригороды.

Что касается Казани:

ул. Гудованцева, д. 22 и д. 22а;

ул. Челюскина, д. 27 и д. 27а;

ул. Ахтямова, д. 26;

ул. Татарстан, д. 49, д. 66.

ул. Чехова, д. 53;

ул. Япеева, д. 13а;

ул. Адмиралтейская, д. 21;

ул. Железнодорожников, д. 19а, д. 20.

ул. Ильича, д. 36, д. 42;

ул. Кулахметова, д. 5;

ул. Николая Столярова, д. 35;

ул. Поперечно-Базарная, д. 59;

ул. Хибинская, д. 10а;

пр. Ибрагимова, д. 38, д. 67;

ул. Бакалейная, д. 46;

ул. Воровского, д. 17, д. 19;

ул. Восстания, д. 110, д. 46, д. 8, д. 71, д. 91;

ул. Восход, д. 3а;

ул. Гагарина, д. 48;

ул. Гудованцева, д. 11;

ул. Декабристов, д. 108, д. 203, д. 205;

ул. Химиков, д. 45;

пр. Фатыха Амирхана, д. 25;

ул. Восстания, д. 22а;

ул. Маршала Чуйкова, д. 29а;

ул. Авангардная, д. 68, корп. 2;

ул. Братьев Касимовых, д. 38, д. 74, д. 80;

ул. Яшь кыч, д. 1а, д. 1б, д. 1в, д. 1г, д. 1д, д. 1е;

ул. Водстрой, д. 4) д.7 (ж. м. Киндери);

ул. Главная, д. 43 корп. 13;

ул. Круговая, д. 14;

ул. Минская, д. 28, д. 0;

ул. Мира, д. 31;

ул. Советская, д. 14, д. 8.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Набережные Челны:

бульвар Автомобилестроителей, д. 4, д. 6;

бульвар им. Хусаина Ямашева, д. 7;

бульвар Шишкинский, д. 3;

пер. Энергетиков, д. 6;

пр. им. Мусы Джалиля, д. 4;

пр. Мира, д. 78;

пр. Хасана Туфана, д. 4;

Сармановский тракт, д. 30;

ул. 40 лет Победы, д. 57;

ул. им. Александра Грина, д. 25.

Елабуга:

ул.Марджани, д.12.

Нижнекамск:



пр.Строителей, д.13в, д.56;

ул.Менделеева, д.11, д.47;

ул.Студенческая, д.61;

ул.Чишмале, д.2;

ул.Центральная, д.2б;

ул.Микрорайон 2, д.2/32а.

Зеленодольск:

ул.Большая Заводская, д.75;

ул.Дзержинского, д.140;

ул.Маяковского, д.6;

ул.Чапаева, д.1;

ул.Чкалова, д.2;

ул.АОЭ, д.14;

ул.Праздничная, д.7;

ул.Комсомольская, д.2а.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале месяца первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов рассказал, что программа капитального ремонта многоквартирных домов в Татарстане выполнена на 69%. Он подчеркнул, что полностью завершены работы на 134 объектах, из них за последние две недели 23 объекта в семи районах республики. Работы продолжаются в 588 многоквартирных домах.

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Максим Кокунин