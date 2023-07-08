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В четырех крупных городах Татарстана проведут капремонт многоквартирных домов

06:32, 08.07.2023
В четырех крупных городах Татарстана проведут капремонт многоквартирных домов
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», до 1 декабря текущего года в четырех крупных городах Татарстана проведут капитальный ремонт многоквартирных домов. Речь идет о Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Стоимость контракта оценивается в 183,7 млн рублей, а источником финансирования выступает республиканский бюджет.

Согласно проекту, во всех этих домах проведут ремонт и замену отопительных приборов (радиаторов) и полотенцесушителей. Как было сказано выше, работы затронут четыре крупных города, а также они распространятся на их пригороды.

Что касается Казани:

  • ул. Гудованцева, д. 22 и д. 22а;
  • ул. Челюскина, д. 27 и д. 27а;
  • ул. Ахтямова, д. 26;
  • ул. Татарстан, д. 49, д. 66.
  • ул. Чехова, д. 53;
  • ул. Япеева, д. 13а;
  • ул. Адмиралтейская, д. 21;
  • ул. Железнодорожников, д. 19а, д. 20.
  • ул. Ильича, д. 36, д. 42;
  • ул. Кулахметова, д. 5;
  • ул. Николая Столярова, д. 35;
  • ул. Поперечно-Базарная, д. 59;
  • ул. Хибинская, д. 10а;
  • пр. Ибрагимова, д. 38, д. 67;
  • ул. Бакалейная, д. 46;
  • ул. Воровского, д. 17, д. 19;
  • ул. Восстания, д. 110, д. 46, д. 8, д. 71, д. 91;
  • ул. Восход, д. 3а;
  • ул. Гагарина, д. 48;
  • ул. Гудованцева, д. 11;
  • ул. Декабристов, д. 108, д. 203, д. 205;
  • ул. Химиков, д. 45;
  • пр. Фатыха Амирхана, д. 25;
  • ул. Восстания, д. 22а;
  • ул. Маршала Чуйкова, д. 29а;
  • ул. Авангардная, д. 68, корп. 2;
  • ул. Братьев Касимовых, д. 38, д. 74, д. 80;
  • ул. Яшь кыч, д. 1а, д. 1б, д. 1в, д. 1г, д. 1д, д. 1е;
  • ул. Водстрой, д. 4) д.7 (ж. м. Киндери);
  • ул. Главная, д. 43 корп. 13;
  • ул. Круговая, д. 14;
  • ул. Минская, д. 28, д. 0;
  • ул. Мира, д. 31;
  • ул. Советская, д. 14, д. 8.
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Набережные Челны:

  • бульвар Автомобилестроителей, д. 4, д. 6;
  • бульвар им. Хусаина Ямашева, д. 7;
  • бульвар Шишкинский, д. 3;
  • пер. Энергетиков, д. 6;
  • пр. им. Мусы Джалиля, д. 4;
  • пр. Мира, д. 78;
  • пр. Хасана Туфана, д. 4;
  • Сармановский тракт, д. 30;
  • ул. 40 лет Победы, д. 57;
  • ул. им. Александра Грина, д. 25.

Елабуга:

  • ул.Марджани, д.12.

Нижнекамск:

  • пр.Строителей, д.13в, д.56;
  • ул.Менделеева, д.11, д.47;
  • ул.Студенческая, д.61;
  • ул.Чишмале, д.2;
  • ул.Центральная, д.2б;
  • ул.Микрорайон 2, д.2/32а.

Зеленодольск:

  • ул.Большая Заводская, д.75;
  • ул.Дзержинского, д.140;
  • ул.Маяковского, д.6;
  • ул.Чапаева, д.1;
  • ул.Чкалова, д.2;
  • ул.АОЭ, д.14;
  • ул.Праздничная, д.7;
  • ул.Комсомольская, д.2а.
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале месяца первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов рассказал, что программа капитального ремонта многоквартирных домов в Татарстане выполнена на 69%. Он подчеркнул, что полностью завершены работы на 134 объектах, из них за последние две недели 23 объекта в семи районах республики. Работы продолжаются в 588 многоквартирных домах.

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Максим Кокунин
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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