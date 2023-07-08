В четырех крупных городах Татарстана проведут капремонт многоквартирных домов
Как выяснило «Реальное время», до 1 декабря текущего года в четырех крупных городах Татарстана проведут капитальный ремонт многоквартирных домов. Речь идет о Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Стоимость контракта оценивается в 183,7 млн рублей, а источником финансирования выступает республиканский бюджет.
Согласно проекту, во всех этих домах проведут ремонт и замену отопительных приборов (радиаторов) и полотенцесушителей. Как было сказано выше, работы затронут четыре крупных города, а также они распространятся на их пригороды.
Что касается Казани:
- ул. Гудованцева, д. 22 и д. 22а;
- ул. Челюскина, д. 27 и д. 27а;
- ул. Ахтямова, д. 26;
- ул. Татарстан, д. 49, д. 66.
- ул. Чехова, д. 53;
- ул. Япеева, д. 13а;
- ул. Адмиралтейская, д. 21;
- ул. Железнодорожников, д. 19а, д. 20.
- ул. Ильича, д. 36, д. 42;
- ул. Кулахметова, д. 5;
- ул. Николая Столярова, д. 35;
- ул. Поперечно-Базарная, д. 59;
- ул. Хибинская, д. 10а;
- пр. Ибрагимова, д. 38, д. 67;
- ул. Бакалейная, д. 46;
- ул. Воровского, д. 17, д. 19;
- ул. Восстания, д. 110, д. 46, д. 8, д. 71, д. 91;
- ул. Восход, д. 3а;
- ул. Гагарина, д. 48;
- ул. Гудованцева, д. 11;
- ул. Декабристов, д. 108, д. 203, д. 205;
- ул. Химиков, д. 45;
- пр. Фатыха Амирхана, д. 25;
- ул. Восстания, д. 22а;
- ул. Маршала Чуйкова, д. 29а;
- ул. Авангардная, д. 68, корп. 2;
- ул. Братьев Касимовых, д. 38, д. 74, д. 80;
- ул. Яшь кыч, д. 1а, д. 1б, д. 1в, д. 1г, д. 1д, д. 1е;
- ул. Водстрой, д. 4) д.7 (ж. м. Киндери);
- ул. Главная, д. 43 корп. 13;
- ул. Круговая, д. 14;
- ул. Минская, д. 28, д. 0;
- ул. Мира, д. 31;
- ул. Советская, д. 14, д. 8.
Набережные Челны:
- бульвар Автомобилестроителей, д. 4, д. 6;
- бульвар им. Хусаина Ямашева, д. 7;
- бульвар Шишкинский, д. 3;
- пер. Энергетиков, д. 6;
- пр. им. Мусы Джалиля, д. 4;
- пр. Мира, д. 78;
- пр. Хасана Туфана, д. 4;
- Сармановский тракт, д. 30;
- ул. 40 лет Победы, д. 57;
- ул. им. Александра Грина, д. 25.
Елабуга:
- ул.Марджани, д.12.
Нижнекамск:
- пр.Строителей, д.13в, д.56;
- ул.Менделеева, д.11, д.47;
- ул.Студенческая, д.61;
- ул.Чишмале, д.2;
- ул.Центральная, д.2б;
- ул.Микрорайон 2, д.2/32а.
Зеленодольск:
- ул.Большая Заводская, д.75;
- ул.Дзержинского, д.140;
- ул.Маяковского, д.6;
- ул.Чапаева, д.1;
- ул.Чкалова, д.2;
- ул.АОЭ, д.14;
- ул.Праздничная, д.7;
- ул.Комсомольская, д.2а.
В начале месяца первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов рассказал, что программа капитального ремонта многоквартирных домов в Татарстане выполнена на 69%. Он подчеркнул, что полностью завершены работы на 134 объектах, из них за последние две недели 23 объекта в семи районах республики. Работы продолжаются в 588 многоквартирных домах.
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