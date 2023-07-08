Половина казанцев хранит семейные реликвии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Каждая вторая казанская семья хранит вещи, передающиеся из поколения в поколение. 18% заявили, что у них есть собственные реликвии, а 32% сообщили, что такие вещи собирают их бабушки и дедушки. Об этом свидетельствует опрос бренда Sokolov.

Около 56% казанцев хотели бы знать историю своей семьи и генеалогическое древо. Из них каждый второй обращался по этому вопросу к профессионалам.

Отмечается, что 19% жителей столицы Татарстана владеют реликвиями, которым до 100 лет, еще 14% — до 200 лет. Семейные наследия, которым более 300 лет, есть у 5% респондентов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Более половины опрошенных — 56% — планируют продолжить семейную традицию и передать реликвию следующему поколению. Каждый пятый уже передал ее своему потомку. При этом 16% считают, что это пережиток прошлого и не собираются продолжать традицию.

В День семьи, любви и верности в Татарстане планируют пожениться 650 пар, это на треть больше, чем в прошлом году. Также в республике планируют провести около 600 мероприятий: выставки, конкурсы и чествование семей, проживших в браке много лет.

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Елизавета Пуншева