В Казани планируют восстановить подсветку колокольни Богоявленского собора

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В Комитете внешнего благоустройства мэрии Казани рассказали о планах восстановления архитектурной подсветки колокольни Богоявленского собора по улице Баумана и ЖК «Берег».



— Что касается колокольни Богоявления по ул. Баумана, для полного восстановления архитектурной подсветки необходимо проведение ремонтных работ по замене светового оборудования и кабельной линии. Вопрос будет рассмотрен по мере выделения финансовых средств, — указали в комитете и отметили, что замена перегоревших прожекторов проводится в рамках текущего содержания.

С организацией, монтировавшей и обслуживающей архитектурную подсветку ЖК «Берег», организовывают продление договора постгарантийных обязательств для дальнейшего обслуживания светового оборудования. После этого они смогут провести восстановительные работы.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Богоявленская колокольня — самая высокая колокольня Казани, ее высота составляет 74 метра. Богоявленский собор и его колокольня — яркиме достопримечательности города, памятники культовой архитектуры.

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Маргарита Головатенко