В Татарстане за неделю подорожали баранина, пшено и гречка

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане в конце июня — начале июля выросли средние цены на баранину, пшено, рис, гречку. Подорожали также и некоторые другие продукты питания.

Заметнее всего за неделю в республике выросла средняя цена картофеля — на 12,14%. На 3 июля она составила 43,25 рубля за килограмм.

На другие продукты питания динамика роста цен с 26 июня по 3 июля сложилась следующим образом:

пшено — на 2,64%, до 42,86 руб./кг;

мороженая неразделанная рыба — на 1,51%, до 215,47 руб./кг;

шлифованный рис — на 1,32%, до 93,82 руб./кг;

гречка — на 1,27%, до 60,28 руб./кг;

баранина (кроме бескостного мяса) — на 1,2%, до 611,83 руб./кг;

вермишель — на 1,11%, до 67,84 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Также в республике подорожали говядина и свинина (кроме бескостного мяса), фруктово-ягодные консервы для детского питания и сахар-песок. Минимально выросли средние цены на полукопченую колбасу, творог, куриные яйца, черный байховый чай, пшеничную муку, подсчитали в Татарстанстате.

Также в Татарстане подорожали морковь (+6,5%) и столовая свекла (2,06%). Средние цены в начале июля составили 65,9 рубля и 46,98 рубля соответственно.

Без изменений с 26 июня по 3 июля в Татарстане остались средние цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, а также на сосиски и сардельки. Подешевели бананы, соль, свежие огурцы и помидоры.



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Татьяна Демина