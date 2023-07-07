Сегодня в Казани ожидается до +32 градусов
В пятницу, 7 июля, в Казани ожидается переменная облачность без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.
Днем в Казани воздух прогреется до +30... +32 градусов. В целом по Татарстану ожидается до +34°С.
Синоптики также прогнозируют в Казани ветер переменных направлений. Его порывы могут достигать 3—8 м/с.
Сухая и жаркая погода в Татарстане сохранится в конце этой и начале следующей недели. Температуры воздуха днем будут достигать +35... +36 градусов.
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