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Сегодня в Казани ожидается до +32 градусов

06:30, 07.07.2023
Сегодня в Казани ожидается до +32 градусов
Фото: realnoevremya.ru

В пятницу, 7 июля, в Казани ожидается переменная облачность без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани воздух прогреется до +30... +32 градусов. В целом по Татарстану ожидается до +34°С.

Синоптики также прогнозируют в Казани ветер переменных направлений. Его порывы могут достигать 3—8 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сухая и жаркая погода в Татарстане сохранится в конце этой и начале следующей недели. Температуры воздуха днем будут достигать +35... +36 градусов.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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