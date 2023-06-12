В Татарстане подорожал минимальный набор продуктов питания

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На конец апреля 2023 года стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в Татарстане составила 4 920,4 рубля в расчете на месяц. По сравнению с декабрем прошлого года она увеличилась на 3,3%.

По отношению в марту 2023 года стоимость минимального набора продуктов питания в республике незаметно, но уменьшилась. Она снизилась на 0,1%, подсчитали в Татарстанстате.

Стоимость минимального набора продуктов питания в Татарстане оказалась одной из самых низких среди 14 регионов Приволжского федерального округа. Меньше она в Саратовской области (4890,96 рубля), Пензенской области (4835,21 рубля) и в Мордовии (4787,74 рубля).

Самая высокая стоимость минимального набора продуктов питания среди регионов ПФО оказалась в Пермском крае — 5490,6 рубля. По сравнению с концом прошлого года она выросла на 2,9%.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В целом в Приволжском федеральном округе стоимость минимального набора продуктов питания в апреле 2023 года достигла 5 069,8 рубля. По сравнению с предыдущим месяцем она выросла на 0,2%, а по отношению к декабрю прошлого года — на 3,2%.

Напомним, стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Татарстане в апреле этого года составила 17 964,64 рубля. По сравнению с предыдущим месяцем она увеличилась на 0,1%, а по отношению к декабрю 2022 года — на 1,8%.

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Татьяна Демина