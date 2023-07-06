В исполкоме Казани утвердили проект строительства нового ЖК в Ново-Савиновском районе

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

Власти Казани утвердили проект планировки территории на пересечении улиц Фатыха Амирхана и Академика Лаврентьева. Там появится новый жилой комплекс, который построят на месте бизнес-центра.

Как говорится в опубликованном постановлении исполкома в сборнике документов мэрии, площадь территории составит 9 гектаров. Границами проекта планировки территории являются:

с севера — жилой комплекс «Каскад»;

с юга — ул. Академика Лаврентьева;

с запада — ул. Фатыха Амирхана;

с востока — гаражный кооператив.

Население нового ЖК составит 508 человек — из расчета 30 квадратных метров на одного жильца. Рядом планируется построить 10—23-этажный жилой комплекс с подземной автостоянкой. Это добавит к существующей застройке 15,2 тысячи квадратных метров жилья и 590,6 «квадрата» встроенных нежилых помещений.

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

На этом месте раньше находилось двухэтажное здание бизнес-центра. Его уже снесли. В нем базировалось агентство недвижимости, копицентр, автосервис и несколько магазинов с оборудованием. Подробности — в большом материале «Реального времени».

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Айрат Назипов