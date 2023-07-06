В Казани снесут дом №17/38 по ул. Чернышевского — его признали аварийным

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Исполком Казани признал аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом №17/38 по ул. Чернышевского. Решение приняли, рассмотрев заявление собственников квартир, на основании технического заключения.

Собственникам квартир необходимо обеспечить снос аварийного дома в шестимесячный срок и вывоз строительного мусора. Если они не выполнят предписание до 1 января 2026 года, Управление жилищной политики Казани примет меры по расселению граждан из здания.



Согласно открытым данным, трехэтажный дом по ул. Чернышевского, 17/38 построен в 1917 году. В нем насчитывается восемь квартир, в которых проживают 12 человек.

В конце июня в Казани признали аварийными и подлежащими сносу четыре многоквартирных дома. Они расположены по ул. Тунакова, 52а; ул. 10-й Союзной, 21; ул. Рахимова, 11 и по Горьковскому шоссе, 25.

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Татьяна Демина