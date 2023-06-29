Четыре многоквартирных дома Казани признали аварийными и подлежащими сносу
Исполком Казани признал аварийными и подлежащими сносу четыре многоквартирных дома. Решение принято после рассмотрения заявлений собственников квартир, расположенных в них, и в соответствии с заключением городской межведомственной комиссии.
Аварийными и подлежащим сносу признаны многоквартирные дома по следующим адресам:
- ул. Тунакова, 52а;
- ул. 10-я Союзная, 21;
- ул. Рахимова, 11;
- ул. Горьковское шоссе, 25.
Собственникам жилых помещений в указанных домах необходимо обеспечить снос аварийного объекта в течение шести месяцев и вывезти строительный мусор после работ. Если они не сделают этого до 1 января 2026 году, Управление жилищной политики Казани должно будет принять меры по расселению граждан.
В мае в Казани признали аварийными и подлежащими сносу пять многоквартирных домов. Они расположены по ул. Тунакова, 54 и 56, ул. Хлебозаводской, №3а, ул. Привокзальной, №20 и ул. Химиков, №7.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым