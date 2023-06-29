Новости недвижимости

15:25 МСК Все новости
Новости раздела
Недвижимость

Четыре многоквартирных дома Казани признали аварийными и подлежащими сносу

15:04, 29.06.2023
Четыре многоквартирных дома Казани признали аварийными и подлежащими сносу
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Исполком Казани признал аварийными и подлежащими сносу четыре многоквартирных дома. Решение принято после рассмотрения заявлений собственников квартир, расположенных в них, и в соответствии с заключением городской межведомственной комиссии.

Аварийными и подлежащим сносу признаны многоквартирные дома по следующим адресам:

  • ул. Тунакова, 52а;
  • ул. 10-я Союзная, 21;
  • ул. Рахимова, 11;
  • ул. Горьковское шоссе, 25.

Собственникам жилых помещений в указанных домах необходимо обеспечить снос аварийного объекта в течение шести месяцев и вывезти строительный мусор после работ. Если они не сделают этого до 1 января 2026 году, Управление жилищной политики Казани должно будет принять меры по расселению граждан.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В мае в Казани признали аварийными и подлежащими сносу пять многоквартирных домов. Они расположены по ул. Тунакова, 54 и 56, ул. Хлебозаводской, №3а, ул. Привокзальной, №20 и ул. Химиков, №7.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
НедвижимостьОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также