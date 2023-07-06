Татарстанская прокуратура через суд обяжет двух женщин вернуть незаконно полученные деньги маткапитала

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Прокуратура Татарстана выявила факты незаконного получения двумя жительницами Казани государственных сертификатов на материнский капитал. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Как считают в надзорном ведомстве, женщины в возрасте 37 и 49 лет представили фиктивные документы о рождении детей в 2020 и 2021 годах, на основании чего затем незаконно получили государственные сертификаты на маткапитал на суммы более 480 тысяч и 610 тысяч рублей соответственно.

На обеих возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). Они так и не вернули деньги.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

— В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исками о признании недействительными государственных сертификатов на маткапитал, незаконными решений пенсионного органа о распоряжении указанными средствами и их возврате в федеральный бюджет. Иски находятся на рассмотрении, — объяснил Галиев.

В конце февраля жительницу Зеленодольска заподозрили в мошенничестве при получении маткапитала. Как рассказали полицейские, после рождения третьего ребенка женщина обратилась в подразделение Управления Пенсионного фонда с заявлением. Она хотела незаконно получить сертификат на маткапитал в размере 453 тысяч рублей. При этом на момент подачи заявления женщина была лишена родительских прав на своих двоих детей.



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Айрат Назипов