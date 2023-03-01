Жительницу Зеленодольска заподозрили в покушении на мошенничество при получении маткапитала

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Зеленодольскому району Татарстана выявили факт мошенничества при получении маткапитала. Под подозрение попала местная жительница.

Как рассказали полицейские, после рождения третьего ребенка женщина обратилась в подразделение Управления Пенсионного фонда с заявлением. Она хотела незаконно получить сертификат на маткапитал в размере 453 тысяч рублей.

— При этом на момент подачи заявления женщина была лишена родительских прав на своих двоих детей. Подозреваемая полагала, что при проверке заявления данное обстоятельство не станет известным и ей выдадут материнский сертификат, в связи с чем в заявлении указала ложные сведения, что не лишалась родительских прав, — рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В итоге на 43-летнюю женщину возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (покушение на мошенничество при получении выплат). Деньги она так и не получила.

В 2021 году в Набережных Челнах осудили черного риелтора за мошенничество с материнским капиталом. Сообщалось, что мужчина, пользуясь статусом профессионального риелтора, обманом совершил несколько мошеннических преступлений. В деле были эпизоды с незаконным использованием материнского капитала, в результате люди потеряли права на купленную квартиру.



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Айрат Назипов