В России после начала СВО остались 83% иностранных компаний

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Несмотря на риски, подавляющее большинство иностранных компаний остались в России после начала СВО на Украине. Об этом сообщает Daily Moscow.

С российского рынка ушли всего 17% зарубежных компаний, а остальные 83% продолжают работать и платить налоги в бюджет России. Общая выручка 1 146 иностранных предприятий по итогам 2022 года составила $177,2 миллиарда.

В число крупных западных компаний, оставшихся в России, входят Philip Morris, Japan Tobacco, Pepsi, Danone, Metro, Mars, Procter&Gamble. А нишу, которая образовалась после ухода западных фирм, быстро занимают китайские.

Напомним, многие зарубежные бренды решили покинуть российский рынок после начала 24 февраля 2022 года специальной военной операции. В середине апреля нынешнего года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что лишь 120 из работавших в России иностранных компаний ушли с российского рынка.

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Елизавета Пуншева