В Казани завершат ремонт на проспекте Альберта Камалеева до конца недели
В Казани ремонт участка дороги по проспекту Альберта Камалеева хотят завершить на этой неделе. Об этом сообщает администрация Советского района города.
Дорожники обновляют проезжую часть площадью более 60 тысяч «квадратов» и свыше тысячи кв. м тротуара с обеспечением «доступной среды».
Напомним, в этом году движение на проспекте Альберта Камалеева перекрывали из-за ямочного ремонта. Работы проводились на участке от ул. Патриса Лумумбы до ул. Назиба Жиганова.
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