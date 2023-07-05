В Казани завершат ремонт на проспекте Альберта Камалеева до конца недели

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани ремонт участка дороги по проспекту Альберта Камалеева хотят завершить на этой неделе. Об этом сообщает администрация Советского района города.

Дорожники обновляют проезжую часть площадью более 60 тысяч «квадратов» и свыше тысячи кв. м тротуара с обеспечением «доступной среды».

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, в этом году движение на проспекте Альберта Камалеева перекрывали из-за ямочного ремонта. Работы проводились на участке от ул. Патриса Лумумбы до ул. Назиба Жиганова.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов