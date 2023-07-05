Банк ЗЕНИТ открывает премиальную карту Мир Supreme зарплатным клиентам

Банк ЗЕНИТ улучшил условия для клиентов, получающих зарплату на карты банка. Теперь в рамках тарифа «Престиж» им доступна премиальная карта Мир Supreme с процентами на остаток по счету до 5,5% годовых, выгодной программой лояльности и другими преимуществами.

На карту Мир Supreme начисляется кешбэк до 12% за оплату в ресторанах и кафе, 5% — на аптеки и спорттовары, 1% — на все остальные покупки. Также доступны бесплатные переводы до 350 000 руб. в месяц, бесплатное снятие наличных в банкоматах любых банков и оплата услуг ЖКХ без комиссии. Кроме того, зарплатные клиенты могут получить специальные условия по сберегательным и кредитным продуктам. Руководителям зарплатных организаций предоставляются индивидуальные условия и персональное обслуживание.

Банк ЗЕНИТ упростил процедуру подключения к зарплатным проектам новых корпоративных клиентов и клиентов малого и среднего бизнеса. Теперь пакет документов для заключения договора сокращен в два раза. Также Банк запустил новую востребованную опцию реестрового перечисления зарплаты в сторонние банки, сделав зарплатное обслуживание в Банке ЗЕНИТ еще более технологичным и привлекательным.

Подробнее с условиями зарплатного проекта можно ознакомиться на сайте Банка.



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