Новым главредом ТАСС станет Михаил Петров
Гендиректор ТАСС Сергей Михайлов рассказал кто займет место главного редактора агентства. На эту позицию будет назначен Михаил Петров, ранее занимавший должность заместителя главреда.
Официально он станет главным редактором 2 августа.
«Он прекрасно знает особенности работы агентства, прекрасно понимает все редакционные процессы», — приводит ТАСС слова руководителя.
Гендиректор отметил, что Михайлов пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди коллег. Он трудился в агентстве 20 лет. На протяжении долгого времени он был корреспондентом кремлевского пула, а в последние годы руководил Редакцией кремлевско-правительственной информации.ТехнологииМедиа
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