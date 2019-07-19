Новым главредом ТАСС станет Михаил Петров

Фото: ТАСС / Роман Канащук

Гендиректор ТАСС Сергей Михайлов рассказал кто займет место главного редактора агентства. На эту позицию будет назначен Михаил Петров, ранее занимавший должность заместителя главреда.

Официально он станет главным редактором 2 августа.

«Он прекрасно знает особенности работы агентства, прекрасно понимает все редакционные процессы», — приводит ТАСС слова руководителя.

Гендиректор отметил, что Михайлов пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди коллег. Он трудился в агентстве 20 лет. На протяжении долгого времени он был корреспондентом кремлевского пула, а в последние годы руководил Редакцией кремлевско-правительственной информации.