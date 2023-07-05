Татарстанский суд вынес решение по спору ПСО «Казань» и «Банка Казани»

В Татарстане суд вынес решение по иску ПСО «Казань» к «Банку Казани» о взыскании списанной кредитной организацией неустойки за просрочку исполнения обязательств и встречному иску банка к компании Равиля Зиганшина.

Оба заявления были удовлетворены частично.



ПСО «Казань» требовало взыскать с «Банка Казани» 250 млн рублей, суд в итоге взыскал с банка в пользу ПСО 35 млн. Так, арбитраж, видимо, пришел к выводу, что неустойка в размере 215 млн рублей удержана банком со строительной компании обоснованно.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Из этого выходит, что суд принял во внимание бездействие ПСО «Казань» по снятию ареста с залогового счета, а также финансовую выгоду компании от бездействия в виде полученных процентов от банка, и финансовые издержки кредитора от взаимодействия с недобросовестным подрядчиком.

В ходе судебного разбирательства представитель строительной компании снова утверждал, что неустойку банк взыскал необоснованно: «Начисление неустойки от всей суммы банковской гарантии противоречит компенсационной функции неустойки, поскольку исполнение обязательств банком только на 96 млн рублей. Однако представитель «Банка Казани», сославшись на договор залога, ему возразил: «Предмет залога обеспечивает требования в том объеме, в котором они существуют в момент их фактического исполнения, в том числе и неустоек».

Подробнее о деталях спора между строительной компанией и банком — читайте в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова