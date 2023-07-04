В Верхнеуслонском районе Татарстана ищут рыбака — он пропал после столкновения двух лодок

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

В Верхнеуслонском районе идут поиски рыбака, пропавшего после столкновения мотолодки и резиновой лодки. Инцидент произошел сегодня днем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

По данным ведомства, на Волге вблизи автомоста трассы М-7 мотолодка врезалась в резиновую лодку. Мужчину, рыбачившего с резиновой лодки на якоре за судовым ходом, не смогли найти после столкновения.

Поиском мужчины 1948 года рождения занимаются спасатели ЗПСО №2 ПСС РТ и инспекторы Казанского инспекторского отделения Центра ГИМС. Подробности уточняются.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Согласно правилам, маломерное судно на ВВП уступает дорогу всем крупнотоннажным судам, идущим по судовому ходу.

Напомним, днем 11 июня поступило сообщение о том, что в Набережных Челнах на Каме рыбак в спасательном жилете выпал из резиновой лодки, борт сдуло к берегу. Пока спасатели добирались до места происшествия, мужчина держался на воде.

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Айрат Назипов