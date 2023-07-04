Татарстан потратит 64 млн рублей на диагностику и паспортизацию дорог

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане собираются провести диагностику и паспортизацию автодорог общего пользования. В общей сумме на это выделят 64 млн рублей из регионального бюджета, заказчиком выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ». Соответствующий тендер разместили на сайте госзакупок.

Диагностику проведут на участках протяженностью более 12 км, на эти цели выделяется 60 млн рублей.

Подрядчик должен по каждой дороге определить ширину проезжей части и обочин, ровность покрытия, коэффициент сцепления колеса с дорогой, прочность дорожной одежды, состояние земляного полотна и элементов инженерного оборудования, а также отметить водосбросные сооружения и дорожные знаки.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Оставшиеся 4 млн рублей пойдут на паспортизацию 350 км дорог, в их список вошли дороги общего пользования регионального значения в Азнакаевском, Альметьевском, Арском, Атнинском, Балтасинском, Высокогорском, Заинском, Зеленодольском, Кукморском, Рыбно-Слободском и Сармановском районах.

Выполнить все работы подрядчик должен до 29 ноября 2023 года.



На реконструкцию и строительство автомобильных дорог Казани в текущем году выделено 24 миллиарда рублей. В этом году ремонтные работы будут проведены на 12 участках дорог, в список попали улицы Ударная, Пржевальского, Ленинградская, Вересаева, Адоратского и другие.

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Илина Хакимова