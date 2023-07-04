В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,3

В Азербайджане произошло сильное землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Очаг залегал на глубине 35 км, угрозы цунами нет.



Эпицентр находился в 43 км к северо-востоку от города Хачмаз, где проживают 37,1 тыс. человек.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана заявил, что эпицентр подземных толчков находился в 80 километрах к северо-востоку от Хачмазского района. В МЧС республики добавили, что разрушений в этом районе нет.

Также сообщается, что землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Каспийском море, толчки ощущались как в Баку, так и в других регионах Азербайджана.

По данным управления МЧС по Дагестану, жители республики ощутили землетрясение, произошедшее в 100 километрах от Дербента, его магнитуда — 5,9, уточняет «РИА Новости».



В конце июня жители Усть-Камчатского района ощутили землетрясение магнитудой 4,2 балла. Магнитуда в эпицентре, который располагался в 30 километрах от поселка Усть-Камчатск, составила 4,2. Глубина залегания очага составила 4 километра под горной грядой.

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Илина Хакимова