Расплачиваться «лицом» согласны только 5% казанцев

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Большинство казанцев не готовы оплачивать покупки по системе биометрической оплаты, причем об этом чаще говорят мужчины, нежели женщины. Об этом узнал сервис по поиску работы SuperJob (данные есть в распоряжении «Реального времени»).

Так, расплачиваться «лицом» сегодня согласны только 5% казанцев, тогда как 8 из 10 опрошенных (84%) к этому пока не готовы.

В качестве аргументов чаще всего приводится неуверенность в защищенности своего банковского счета, а также нежелание сдавать биометрические данные. Респонденты опасаются, что, улыбнувшись возле мимо кассы, можно оплатить чужую покупку.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Интересно, что о неготовности «расплачиваться лицом» мужчины говорят чаще женщин (86% против 82%).

И, ожидаемо, противников использования биометрии для банковских транзакций больше среди опрошенных от 35 до 44 лет (80%).

Клиентов банков, сдавших биометрию, начали уведомлять о переносе данных в Единую биометрическую систему (ГИС ЕБС). По импорту госсистема может получить 75 млн образцов.



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Илина Хакимова