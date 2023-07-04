Расплачиваться «лицом» согласны только 5% казанцев
Большинство казанцев не готовы оплачивать покупки по системе биометрической оплаты, причем об этом чаще говорят мужчины, нежели женщины. Об этом узнал сервис по поиску работы SuperJob (данные есть в распоряжении «Реального времени»).
Так, расплачиваться «лицом» сегодня согласны только 5% казанцев, тогда как 8 из 10 опрошенных (84%) к этому пока не готовы.
В качестве аргументов чаще всего приводится неуверенность в защищенности своего банковского счета, а также нежелание сдавать биометрические данные. Респонденты опасаются, что, улыбнувшись возле мимо кассы, можно оплатить чужую покупку.
Интересно, что о неготовности «расплачиваться лицом» мужчины говорят чаще женщин (86% против 82%).
И, ожидаемо, противников использования биометрии для банковских транзакций больше среди опрошенных от 35 до 44 лет (80%).
Клиентов банков, сдавших биометрию, начали уведомлять о переносе данных в Единую биометрическую систему (ГИС ЕБС). По импорту госсистема может получить 75 млн образцов.
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