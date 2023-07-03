ООН ищет способы ускорить экспорт продовольствия и удобрений из России

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Организации Объединенных Наций (ООН) ищут креативные пути для того, чтобы ускорить экспорт продовольствия и удобрений из России, сообщил представитель генсека организации Фархан Хак.



По его словам, генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспан находится в контакте со многими сторонами, включая европейские. Ожидается, что креативные способы позволят ускорить экспорт продовольствия и удобрений из России.

ООН утверждает, что помогала введению ряда исключений из западных санкций против российских продовольствия и удобрений, однако признается, что «пробелы сохраняются»: «Нехватка удобрений остается реальностью для фермеров в некоторых развивающихся странах».

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Маргарита Головатенко