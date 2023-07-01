ООН утверждает, что помогала ввести исключения из антироссийских санкций

Организация Объединенных Наций (ООН) утверждает, что помогала введению ряда исключений из западных санкций против российских продовольствия и удобрений, однако признается, что «пробелы сохраняются».

— С момента подписания Меморандума о взаимопонимании [между Россией и ООН] в июле 2022 года ООН предприняла значительные усилия по взаимодействию с соответствующими властями, в том числе в Евросоюзе, Великобритании и США, а также с частным бизнесом для осуществления исключений из санкций в отношении продуктов питания и удобрений, что может облегчить экспорт российских продуктов питания и удобрений, — приводит «РИА Новости» текст сообщения.

В нем также обращается внимание, что для облегчения доступа на глобальные рынки российским продуктам питания и удобрениям в первую очередь было необходимо создать правовые и политические механизмы.



— С этой целью ООН помогла обеспечить выдачу генеральных лицензий США 6B и 6C, двух генеральных лицензий Великобритании на финансовые операции и торговлю продовольствием и удобрениями, а также исключение в девятом пакете санкций ЕС, а также выход ряда пояснений для частного сектора, — говорится в комментарии.

Но, несмотря на все вышеперечисленное, ООН признает, «что региональные и страновые различия и пробелы сохраняются»: «Нехватка удобрений остается реальностью для фермеров в некоторых развивающихся странах».

В ходе одного из июньских раундов консультаций с Россией в Женеве ООН признала, что не может ничего сделать, чтобы решить три из пяти ключевых требований России, необходимых для продления зерновой сделки, включая переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.



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Илина Хакимова