В Казани призывники готовятся к отправке в армию — видео

Фото: скиншот realnoevremya.ru/ТНВ

В Казани призывники готовятся к отправке в армию. Многие окончили училища, кто-то — институты, а после еще и прошли профориентацию, чтобы прибыть в часть квалифицированными специалистами. Перед службой ребят напутствовали священнослужители, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— В целом республика на сегодняшний день уже отправила более двух тысяч ребят в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. Это порядка 75%, — рассказал начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Татарстана Ильшат Каримов.

Весенний призыв завершится 15 июля — в ряды Вооруженных сил отправятся более 3 тысяч новобранцев. Призывники не будут принимать участие в СВО. По окончании службы их уволят в запас и отправят по домам.

В этом году желание поступить в военные заведения страны выразили около тысячи татарстанцев. Абитуриенты приехали в Казань из разных районов республики. Они прошли психологическое тестирование и сдавали нормативы по физподготовке.

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Маргарита Головатенко