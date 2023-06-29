В военные вузы России хотят поступить около тысячи татарстанцев — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

Сегодня в казанском спорткомплексе «Олимп» проходил отбор на обучение в вузы Минобороны России. В этом году желание поступить в военные учреждения страны выразили около тысячи татарстанцев, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Абитуриенты приехали в Казань с разных районов республики. Они прошли психологическое тестирование и сдавали нормативы по физподготовке. Также в зависимости от вуза и специальностей, им нужны баллы по ЕГЭ. Для детей участников спецоперации действуют льготы.

— Для этого им нужно обратиться в Военный комиссариат и получить соответствующую справку. Они могут поступать на базе ЕГЭ, сдав внутренние нормативные экзамены у себя в учебных заведениях. По отдельным спискам они проходят отбор в учебные заведения не на общем основании, — рассказал начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Татарстана Ильшат Каримов.

Среди абитуриентов есть и девушки. Например, уроженка Набережных Челнов Айгуль Харисова хочет поступить в Военную академию связи имени Маршала Советского Союза С. М. Будённого из Санкт-Петербурга.

— С восьмого класса у меня эта мечта в голове. Мой учитель ОБЖ внушил любовь к военной тематике. Вот с этого момента я готовлюсь. Кто если не мы? Кто будет Родину защищать? — поделилась историей девушка.

Отбор в военные вузы стартовал на прошлой неделе и будет идти до 14 июля. В прошлые годы в вузы поступали три четверти абитуриентов, подавших заявление.



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Айрат Назипов